Об этом сообщает ассоциация украинских автомобилестроителей «Укравтопром».

В частности, в декабре украинцы приобрели и зарегистрировали рекордное для 2020 года количество новых легковых автомобилей — 9 801. В результате декабрьский рынок вырос на 7% по сравнению с прошлым годом.

«По сравнению с другими европейскими рынками падение автопродаж в Украине не выглядит так драматично», — говорится в сообщении ассоциации.

По их мнению, это связано с низкой потребительской активностью на рынке новых авто из-за ситуации, сложившейся еще до пандемии COVID-19. Ее вызвало падение покупательной способности населения, ориентированного на сегмент недорогих автомобилей, а также политика либерализации импорта подержанных машин.