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Всего в 2020 году украинские номера получили 85,5 тысячи новых легковых автомобилей — это на 3% меньше показателя 2019 года.

Об этом сообщает ассоциация украинских автомобилестроителей «Укравтопром».

В частности, в декабре украинцы приобрели и зарегистрировали рекордное для 2020 года количество новых легковых автомобилей — 9 801. В результате декабрьский рынок вырос на 7% по сравнению с прошлым годом.

«По сравнению с другими европейскими рынками падение автопродаж в Украине не выглядит так драматично», — говорится в сообщении ассоциации.

По их мнению, это связано с низкой потребительской активностью на рынке новых авто из-за ситуации, сложившейся еще до пандемии COVID-19. Ее вызвало падение покупательной способности населения, ориентированного на сегмент недорогих автомобилей, а также политика либерализации импорта подержанных машин.
ForUm

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