Ролики опубликованы на Facebook-страницах соответствующих областных государственных администраций.

Так, жителям Донецкой и Луганской областей президент пожелал мира.

К крымчанам Зеленский обратился на русском и пожелал скорейшего возвращения в Украину. Видео опубликовал представитель президента в АР Крым Антон Кориневич.

Днепропетровской области, своему «родному краю», президент пожелал, чтобы все было «космически, кроме цен». Отдельно вспомнил и о своей малой родине — Кривом Роге.

Жителям Херсона Зеленский пожелал, чтобы их жизнь была «как самый лучший херсонский арбуз — сладкой, сочной и без нитратов».

Напомним, в качестве основного новогоднего обращения у президента создали видео в формате беседы Зеленского с детьми, которым он рассказал об итогах года.