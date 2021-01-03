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Президент Владимир Зеленский записал отдельное видеопоздравление для каждого региона Украины, в частности и для Автономной Республики Крым.

Ролики опубликованы на Facebook-страницах соответствующих областных государственных администраций.

Так, жителям Донецкой и Луганской областей президент пожелал мира.

К крымчанам Зеленский обратился на русском и пожелал скорейшего возвращения в Украину. Видео опубликовал представитель президента в АР Крым Антон Кориневич.

Днепропетровской области, своему «родному краю», президент пожелал, чтобы все было «космически, кроме цен». Отдельно вспомнил и о своей малой родине — Кривом Роге.

Жителям Херсона Зеленский пожелал, чтобы их жизнь была «как самый лучший херсонский арбуз — сладкой, сочной и без нитратов».

Напомним, в качестве основного новогоднего обращения у президента создали видео в формате беседы Зеленского с детьми, которым он рассказал об итогах года.
ForUm

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