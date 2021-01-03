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Федеральный апелляционный суд США отменил отсрочку исполнения приговора единсвенной женщины, приговоренной к смертной казни. Казнь назначена на 12 января, до вступления в должность избранного президента Джо Байдена.

Об этом сообщает BBC.

Дата казни Монтгомери была изначально предназначена на прошлый месяц, но была отложена после того, как ее адвокаты заразились Covid-19. Затем казнь была перенесена на 12 января Министерством юстиции.

Адвокаты Монтгомери утверждали, что дата не может быть назначена до тех пор, пока действовала приостановка. Окружной суд встал на сторону адвокатов осужденной, отменив приказ директора Бюро тюрем о назначении ее смерти.

Но в пятницу, 1 января, коллегия судей пришла к выводу, что директор действовал в соответствии с законом, позволив казнь.

Команда юристов Монтгомери заявила, что подаст ходатайство судьям, чтобы они пересмотрели свое решение.

Если казнь состоится, Монтгомери станет первой женщиной, казненной за почти 70 лет. По данным Информационного центра по казням, последней женщиной, казненной правительством США, была Бонне Хиди, которая умерла в газовой камере в Миссури в 1953 году.
ForUm

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