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Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли получил гражданство Франции, после выхода страны из ЕС, сообщает Bloomberg.

Как отмечается, правительство Франции удовлетворил запрос 80-летнего Стэнли Джонсона о гражданстве в пятницу, 1 января. В правительстве отметили, что это является свидетельством того, насколько британцы привязаны к ЕС даже после Brexit.

Стэнли Джонсон ранее представлял в парламенте консервативную партию и был членом Европейского парламента.

Перед этим Стэнли Джонсон заявлял, что хочет получить французское гражданство. Он голосовал за то, чтобы остаться в ЕС на английском референдуме 2016 года.

Напомним, Великобритания начала свой первый год вне Европейского Союза после реализации Brexit и завершения переходного периода.
ForUm

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