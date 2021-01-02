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Казахстан в субботу, 2 января, отменил смертную казнь. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал соответсвующий закон.

Об этом сообщает DW.

Данный закон ратифицирует Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни.

Генассамблея ООН приняла его 15 декабря 1989 года. Казахстан присоединился к протоколу в сентябре 2020 года с одной оговоркой, которая делает возможным применение смертной казни в военное время после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера.

Казни в стране приостановили с 2003 года указом президента. Однако суды продолжали приговаривать осужденных к смертной казни в исключительных обстоятельствах, в том числе за преступления, квалифицируемые как террористические акты.

При этом приговоренные к казни отбывали пожизненное заключение. В случае отмены моратория их могли казнить. Один из последних таких приговоров вынесли в 2016 году в отношении Руслана Кулекбаева. Его признали виновным в совершении теракта в Алма-Аты: он открыл стрельбу по полицейским в центре города, в результате которой погибли 10 человек. Мужчина отбывает пожизненное заключение.

При этом 17 статей Уголовного кодекса страны предусматривают в качестве наказания смертную казнь.
ForUm

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