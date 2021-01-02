Соглашение о создании зоны свободной торговли между Украиной и Израилем вступило в действие в пятницу, 1 января 2021 года, как информировал президент Владимир Зеленский в Twitter.
Как спрогнозировали эксперты, благодаря ЗСТ товарооборот между Украиной и Израилем может увеличиться в два раза и достичь двух миллиардов долларов уже в ближайшие годы.
Напомним, с 1 января украинские товары получат свободный доступ на британский рынок.
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