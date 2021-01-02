В столице, недалеко от метро Академгородок, произошло смертельное ДТП - автомобиль Volkswagen, двигаясь на высокой скорости, сбил молодого человека на пешеходном переходе. Об этом вечером в пятницу, 1 января, сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Отмечается, что смерть пешехода наступила мгновенно.

«Автомобиль ехал очень быстро, шансов выжить не было. Погиб парень чуть старше 30 лет. На место происшествия прибыли родственники. Им оказывали помощь медики скорой», - указано в сообщении.

По данным паблика, Volkswagen двигался со скоростью около 80 км/ч, тогда как в городе допускается не больше 50 км/ч. В то же время правоохранителям предстоит выяснить, на какой свет двигались оба участника движения.