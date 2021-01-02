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С начала пандемии коронавируса в Соединенных Штатах заразились более 20 млн человек. На пятницу, 1 января, в стране подтверждено 20 млн 74 тыс. случаев инфицирования.

Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса.

США по-прежнему занимают первое в мире место по этому показателю. Следом идет Индия с 10,2 млн зараженных, третью строку занимает Бразилия, где выявлено 7,6 млн случаев инфицирования. Замыкают пятерку Россия (3,1 млн) и Франция (2,6 млн).

Число летальных исходов в США, по данным университета, составило 346,8 тыс. В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Италия, Франция, Чехия, Польша, Германия и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 15 месте.

Сейчас в мире диагностировано 84 миллиона случаев заражения коронавирусом, 59 миллионов больных вылечились, 1 834 354 пациента с COVID-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 22 миллионов человек.

Напомним, недавно в США арестовали фармацевта, который испортил 500 доз COVID-вакцины.
ForUm

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