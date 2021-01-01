Американская торговая палата в Украине призвала правительство страны пересмотреть условия карантина, которые должны действовать с 8 до 25 января.

В заявлении напоминается, что на всей территории Украины должна быть запрещена торговля любыми товарами, кроме продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов, ветеринарных препаратов, семян, средств защиты растений. Любые другие товары можно будет заказать только с адресной доставкой. Американская торговая палата при этом обратила внимание на то, что речь идет не только о полном закрытии специализированных магазинов: с 8 января даже в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть товаров повседневного спроса, такие, как бытовую химию и инструменты, одежду, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для обучения, - в связи с тем, что торговля ими будет запрещена.

«Для ограничения доступа посетителей к запрещенным для реализации товарам, согласно решению правительства, супермаркеты будут вынуждены закрывать отдельные отделы или запрещать продажу таких товаров непосредственно при расчете на кассе. По мнению компаний-членов Палаты, такое решение не только является прямым ограничением прав потребителей в приобретении необходимой продукции, но и потенциально приводить к возникновению конфликтных ситуаций в магазинах», - говорится в заявлении.

Палата добавляет, что уже не раз просила пересмотреть это решение и предложила его собственную редакцию.

«Предлагаемая бизнес-сообществом редакция позволяет работу субъектов хозяйствования, которые продают товары на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химии, средствами связи, печатными средствами массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам. На сегодня вопрос все еще остается нерешенным. Торговые заведения является целостной торговой единицей, к тому же единственной, способной удовлетворить базовые потребности населения в условиях карантина. Ограничения их ассортимента нелогично, потому что потребитель, находясь в торговом заведении, имеет равный доступ ко всем товарам. Как следствие, стоит ожидать дополнительных убытков для бизнеса и государства, а также значительного недовольство потребителей», - заявили в Американской торговой палате в Украине.

На сегодня вопрос все еще остается нерешенным. Торговые заведения является целостной торговой единицей, к тому же единственной, способной удовлетворить базовые потребности населения в условиях карантина. Ограничения их ассортимента нелогично, поскольку потребитель, находясь в торговом заведении, имеет равный доступ ко всем товарам. Как следствие, стоит ожидать дополнительных убытков для бизнеса и государства, а также значительного недовольство потребителей.