В Киеве правоохранители задержали иностранца по подозрению в сбыте кокаина, сообщила пресс-служба полиции.

По ценам «черного» рынка, стоимость изъятых наркотиков составляет около 2,5 млн гривен.

В ходе реализации оперативной информации сотрудники отдела противодействия групповой преступности УКР ГУНП в городе Киеве совместно с работниками Святошинского управления полиции и патрульными полицейскими остановили автомобиль с иностранными номерами.

Во время осмотра в салоне полицейские обнаружили и изъяли пакет с порошкообразным веществом белого цвета, похожим на кокаин. Изъятое направили на экспертное исследование.

В ходе первоочередных следственных действий правоохранители установили, что 48-летний гражданин другого государства вез в столицу 300 граммов кокаина с целью последующего сбыта. По ценам «черного» рынка, стоимость изъятых наркотиков составляет около 2,5 млн гривен.

Мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.