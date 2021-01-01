также в разделеСтолица
В Киеве 30 декабря было самым теплым за 140 лет 9
Наземный транспорт Киева сегодня будет работать на 2 часа дольше 10
В киевском метро установили первое табло, показывающее время до прибытия поезда 17
Кличко получил 12 заместителей 13
В ночь на Новый год метро в Киеве будет работать дольше, а фуникулер – круглосуточно 9
Минувшая ночь в Киеве установила температурный рекорд 11
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 1332 человека 27
На Шулявском мосту установили новые электроопоры 11
В Киеве сошел с рельсов «Бориспольский экспресс» 98
В Киеве вандалы облили краской памятник воинам АТО 21
В Киеве коронавирусом заболел еще 1131 человек 25
В Киеве правоохранители создали банду квартирных воров 25
В центре Киева горел ресторан 17
В Киеве – почти тысяча больных COVID-19 13
Киевлян предупреждают о тумане и сильном ветре 7
Организаторы объяснили возвращение скандальной шляпы на Софийскую площадь 128
В Киеве откроют 15 пунктов утилизации новогодних елок 11
В Киеве коронавирусом заболел еще 851 человек 23

В Киеве правоохранители задержали иностранца по подозрению в сбыте кокаина, сообщила пресс-служба полиции.

По ценам «черного» рынка, стоимость изъятых наркотиков составляет около 2,5 млн гривен.

В ходе реализации оперативной информации сотрудники отдела противодействия групповой преступности УКР ГУНП в городе Киеве совместно с работниками Святошинского управления полиции и патрульными полицейскими остановили автомобиль с иностранными номерами.

Во время осмотра в салоне полицейские обнаружили и изъяли пакет с порошкообразным веществом белого цвета, похожим на кокаин. Изъятое направили на экспертное исследование.

В ходе первоочередных следственных действий правоохранители установили, что 48-летний гражданин другого государства вез в столицу 300 граммов кокаина с целью последующего сбыта. По ценам «черного» рынка, стоимость изъятых наркотиков составляет около 2,5 млн гривен.

Мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/еврозима/зима/лето/осень
2915 грн.
9
Теги