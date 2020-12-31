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Вчера, 30 декабря, в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла +5,3° С, что на 0,7 ° С выше рекордного значения температуры для этого дня 1913 года, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Климатическая норма превышена на 7,3° С, что соответствует погоде конца октября.

Максимальная температура после полудня в столице поднялась до + 7,5° С, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1987 на 0,2° С.

Температура под утро последнего дня году не опустилась ниже 7,6° С. Предыдущее рекордное значение + 3,2° С 1980 превышен на 4,4° С.
ForUm

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