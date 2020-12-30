Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внутреннем водном транспорте» № 1054-ІХ, который парламент принял 3 декабря 2020 года. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ определяет правовые, экономические и организационные основы деятельности внутреннего водного транспорта.

Закон регулирует отношения в отрасли судоходства на внутренних водных путях Украины. В частности, устанавливаются условия работы внутреннего водного транспорта, использования внутренних водных путей и их береговых полос для судоходства. Нормируется вопрос имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте и тому подобное. Также закон имплементирует основные требования директив и регламентов ЕС по Соглашению об ассоциации с ЕС.

В Украине только 1% грузовых перевозок осуществлялся реками, хотя это самый дешевый и самый экологичный способ доставки грузов в мире.

После вступления в силу данного закона в нашем государстве появится конкурентный рынок речных перевозок грузов.

По подсчетам Министерства инфраструктуры, это позволит увеличить грузопоток до 30 млн т в год и создать экономический эффект для государства в объеме около 13-16 млрд грн ежегодно.

Кроме того, увеличение грузовых перевозок по реке поможет уберечь от разрушения автодороги и сэкономить государственные средства на ремонте дорожного покрытия. Таким образом, реализация норм этого закона будет способствовать развитию береговой инфраструктуры украинских рек, улучшению состояния речного хозяйства, развития на конкурентных началах рынка услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечению инвестиций, переориентации грузопотоков на экологический и экономический речной транспорт и тому подобное.