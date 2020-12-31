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В новогоднюю ночь, с 31 декабря 2020 на 1 января 2021, работу общественного транспорта продлят на 2:часа. Движение наземного общественного транспорта, который проходит возле станций метрополитена, будет согласовано с расписанием прохождения последних поездов метро, сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА. Напомним, в новогоднюю ночь столичное метро также будет работать на 2 часа дольше. Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города – около 2:15.

Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, расположенном на входе и на платформе.

Как сообщает КП «Киевский метрополитен», на станции «Золотые ворота» 31 декабря, 1 и 7 января возможно кратковременное закрытие на вход, чтобы все желающие могли добраться к елке на Софийской площади. В то время все эскалаторы будут работать на подъем во избежание давки на платформе.

На станциях «Крещатик», «Контрактовая площадь», «Почтовая площадь», «Майдан Независимости» 31 декабря, 1 и 7 января возможно ограничение входа во избежание давки на платформах.
ForUm

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