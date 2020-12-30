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НАЭК «Энергоатом» планирует подать против России арбитражный иск на около $100 млн. Об этом сообщил и.о. президента Энергоатома Петр Котин в интервью LIGA.net.

По его словам, госкомпания собирается судиться с РФ из-за потери Донузлавской ВЭС, расположенной в оккупированном Крыму. После оккупации полуострова в 2014 году эта ветроэлектростанция «перешла» во владение компании Крымские генерирующие системы, свидетельствую судебные материалы Арбитражного суда Центрального округа России.

«($100 млн – Ред.) Это предварительная цифра. Точная сумма иска будет определена после работы юристов и не раньше, чем через полгода», – сказал Котин.

Напомним, 18 декабря Энергоатом сообщил о планах инициировать арбитражный суд против России из-за захвата активов в Крыму. Интересы компании будет представлять юридическая компания Shearman & Sterling. 
ForUm

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