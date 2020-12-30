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«Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч», которое входит в состав Укроборонпрома, и Министерство обороны Украины заключили контракт о поставке в войска в 2021 году береговых комплексов РК-360 МЦ «Нептун», сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Закупка произойдет в рамках Государственного оборонного заказа.

«Новое оружие - одна из ключевых высокотехнологичных продуктовых платформ концерна, которая имеет большие перспективы. Особенно сейчас «Нептун» нужен ВСУ», – подчеркнули в гсконцерне.

Согласно контракту в украинскую армию поступят унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно-заряжающие машины, а также подвижной командный пункт, где сосредоточивается вся информация, необходимая для работы комплекса.

«Нептун» оснащен крылатыми ракетами, которые осуществляют полет на сверхмалых высотах на дальность около 300 км. Ракета имеет стартовый и маршевый (основной) двигатели. Первый является модифицированным твердотопливным стартовым ускорителем от зенитной ракеты С-125. Основной турбореактивный двигатель МС-400 произведен компанией «Мотор Сич».

Головку самонаведения для ракеты, имеющую сверхвысокие углы обзора и способную определить и захватить цель на расстоянии до 50 км, разработало украинское научно-производственное предприятие «Радионикс» совместно с Государственной акционерной холдинговой компанией «Артем», входящей в состав Укроборонпрома.

Напомним, на вооружение ВСУ комплекс «Нептун» принят 23 августа 2020.
ForUm

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