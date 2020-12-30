После потепления на Новый год и в первых числах января 2021 года в Украину на Рождество придет похолодание.

Об этом сообщил начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык, передает УНИАН.

Так, по его прогнозам похолодание будет существенным с ночными морозами до минус 10-15°.

«На Рождество погода ухудшится, с 9-10 января будет вторжение холодного воздуха, которое задержится ориентировочно на неделю. Ночью температура будет опускаться до 10-14° мороза», — поделился прогнозом Билык.