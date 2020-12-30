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Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 29 декабря привлекло в государственный бюджет 23,644 миллиарда гривен, сообщает пресс-служба Минфина.

Средства в гривне получены в результате продажи восьми пакетов гривневых облигаций на сумму 5,17 миллиарда гривен, 858,56 миллиона гривен, 5,77 миллиарда гривен, 990,88 миллиона гривен, 653,13 миллиона гривен, 611,2 миллиона гривен, 103,69 миллиона гривен и 324,57 миллиона гривен сроком обращения 77, 189, 336, 532, 777, 1036, 1239, 1519 дней соответственно.

Средства в долларах получены в результате продажи облигаций на сумму 322,85 миллиона долларов со сроком обращения 92 дня, со средневзвешенной ставкой доходности 2,90%.
ForUm

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