Минздрав рассчитывает на доставку 150-200 тысяч доз вакцины от коронавируса в феврале. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.

«У нас есть четкое подтверждение по COVAX, по поставке в конце первого квартала 2021 года, мы рассчитываем на март. Во-вторых, объем поставки в целом по COVAX это 8 млн доз, из которых первый транш 1,2 млн доз. Кроме этого мы на завершающей стадии (переговоров. - Ред.) с компаниями производителями-вакцин по подписанию договоров. Думаю в ближайшие дни мы подпишем. Нам нужно привезти вакцину как можно раньше. И мы рассчитываем исходя из результатов переговоров, что в феврале мы будем в состоянии доставить вакцину и в феврале начать масштабную вакцинацию. Не 5 тысяч доз, не 10 тысяч доз, а именно то количество, которое позволит нам начать весь процесс вакцинации поэтапно. Мы выходим, чтобы это было не менее 150-200 тысяч доз», - сказал Степанов.

Он напомнил, что Минздрав утвердил план вакцинации на 2021-2022 годы, который предусматривает 5 этапов вакцинации. Вакцинация будет добровольной. На первом этапе будет вакцинировано 355 тысяч человек, в первую очередь медики, военные ООС, люди из групп риска.

Степанов добавил, что Украина способна обеспечить холодовую цепь для хранения вакцины в расчете на поставку до 300 тысяч доз вакцины в неделю.

Напомним, министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил что Украина бесплатно получит 16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках COVAX.