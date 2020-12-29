Украина бесплатно получит 16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках COVAX.

Об этом в эфире телеканала «Дом» сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает Укринформ.

«Уже не 8, а 16 млн доз вакцины... 8 млн – это количество доз, которые необходимо, два раза уколоть для 4 млн граждан. Соответственно 16 млн – это будет для 8 млн граждан. Это то, что в рамках COVAX Украина получит», - сказал Немчинов.

Он напомнил, что Минздрав утвердил план вакцинальной кампании, в первую очередь должны быть вакцинированы медики и лица из групп риска.

Кроме этого, добавил Немчинов, Украина также будет планово закупать сертифицированную вакцину, и граждане, которые не находятся в приоритетных списках для вакцинации, смогут вакцинироваться.

Как ранее сообщал ForUm, 22 декабря оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил, что Украина может бесплатно получить дополнительные 8 млн доз вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX вдобавок к уже гарантированным восьми миллионам. Таким образом, общее количество предоставляемых доз может достигнуть 16 млн.