также в разделеОбщество
Министр культуры призвал украинцев спасать кинотеатры 12
В полиции заявили, что подозрение Микитасю не вязано с расследованием НАБУ 8
Зеленский присвоил звания Героев Украины экипажу самолета МАУ, сбитого в Иране 15
В Сербии в грузовике с украинским паркетом нашли археологическую коллекцию 10
За год Украина запретила импорт продукции из РФ на 18 миллиардов 15
Минобороны пытается не допустить срыва обеспечения ВСУ питанием 8
Во Львове провели уникальную операцию по обжигу опухоли 19
В НАБУ обеспокоенны новым подозрением Микитасю 26
НАПК предупреждает о возможных сбоях в работе реестра деклараций 12
Участники ВНО с наивысшими баллами будут получать по 5 тысяч премии 11
В Минобороны и Нацгвардии за год выявили злоупотреблений на 1,1 миллиарда 8
Венедиктова опровергла блокирование подозрений по делу Приватбанка 17
Около 300 тысяч украинцев прошли через принудительную паспортизацию на Донбассе 15
В Украине более 7 тысяч религиозных общин ПЦУ, УПЦ МП – почти 12 с половиной 16
Украина получит 16 миллионов доз COVID-вакцины 21
СБУ блокировала масштабные поставки фармацевтической продукции в «ДНР» 13
Бывшему нардепу-регионалу сообщили о подозрении 20
Украина просит Боснию и Герцеговину безотлагательно вернуть икону, подаренную Лаврову 117

Президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

Президент освободил Сергея Кривоноса от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины одобрили законопроект, предполагающий наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование, который после доработки президент внесет в парламент как неотложный.

В плену боевиков на временно оккупированных территориях находится 251 украинец, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Экс-руководителю компании «Укрбуд», фигуранту дела о хищении имущества Нацгвардии Максиму Микитасю полицией сообщено о подозрении в заказе похищения столичного юриста и вымогательстве.

Национальное антикоррупционное бюро не владеет информацией о доказательной базе, на основании которой следователи Национальной полиции сообщили о подозрении Микитасю.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова опровергла информацию о том, что Офис генпрокурора блокирует подозрения по делу Приватбанка.

Иран до сих пор не передал Украине проект технического отчета о причинах авиакатастрофы самолета МАУ в небе над Тегераном. Об этом в интервью ВВС News Украина сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.  

В Украине по состоянию на 29 декабря зафиксировано 6988 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Украина обратилась в Боснию и Герцеговину с просьбой безотлагательно передать ей подаренную главе МИД РФ Сергею Лаврову икону Святого Николая для проведения детальных экспертиз и выразила готовность к сотрудничеству со следственными органами страны для выяснения обстоятельств ее вывоза с территории нашего государства.

При участии президента Украины Владимира Зеленского состоялось подписание Меморандума между Министерством обороны и Государственным предприятием «Антонов» о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает сокращения экономики Украины на 3% ВВП в октябре-декабре 2020 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги