Президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

Президент освободил Сергея Кривоноса от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины одобрили законопроект, предполагающий наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование, который после доработки президент внесет в парламент как неотложный.

В плену боевиков на временно оккупированных территориях находится 251 украинец, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Экс-руководителю компании «Укрбуд», фигуранту дела о хищении имущества Нацгвардии Максиму Микитасю полицией сообщено о подозрении в заказе похищения столичного юриста и вымогательстве.

Национальное антикоррупционное бюро не владеет информацией о доказательной базе, на основании которой следователи Национальной полиции сообщили о подозрении Микитасю.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова опровергла информацию о том, что Офис генпрокурора блокирует подозрения по делу Приватбанка.

Иран до сих пор не передал Украине проект технического отчета о причинах авиакатастрофы самолета МАУ в небе над Тегераном. Об этом в интервью ВВС News Украина сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

В Украине по состоянию на 29 декабря зафиксировано 6988 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Украина обратилась в Боснию и Герцеговину с просьбой безотлагательно передать ей подаренную главе МИД РФ Сергею Лаврову икону Святого Николая для проведения детальных экспертиз и выразила готовность к сотрудничеству со следственными органами страны для выяснения обстоятельств ее вывоза с территории нашего государства.

При участии президента Украины Владимира Зеленского состоялось подписание Меморандума между Министерством обороны и Государственным предприятием «Антонов» о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает сокращения экономики Украины на 3% ВВП в октябре-декабре 2020 года.