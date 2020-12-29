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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает сокращения экономики Украины на 3% ВВП в октябре-декабре 2020 года, сообщил глава ведомства Игорь Петрашко.

«Мы уже начали видеть экономическую стабилизацию... Падение в третьем квартале сохранилось на уровне 3% ВВП и ожидается 3% ВВП в четвертом квартале», - сказал он на пресс-конференции в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, падение ВВП в третьем квартале 2020 года составило 3,5% ВВП, во втором - 11,4%, в первом – 1,3%, тогда как в четвертом квартале 2019 года наблюдался рост 1,5%, в третьем – 3,9%, во втором – 4,7% и в первом квартале – 2,9%.

Петрашко уточнил, что Минэкономики сохраняет апрельский макропрогноз падения ВВП на 4,8% по итогам года.
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