В плену боевиков на временно оккупированных территориях находится 251 украинец, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Сейчас в застенках оккупантов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей остаются 251 гражданин Украины. Их освобождение является самым важным заданием всех привлеченных компетентных органов к этому процессу», - отметила омбудсмен.

Денисова обещает продолжать свою работу для освобождения сограждан, находящихся в незаконном заключении страны-оккупанта РФ и призывает международное сообщество действовать вместе в этом направлении, чтобы ускорить их возвращение к мирной жизни.

Напомним, 29 декабря 2019 в свои семьи на подконтрольную правительству Украины территорию вернулось 76 граждан, в том числе 12 военнослужащих, находившихся в плену на временно оккупированных территориях Донбасса.