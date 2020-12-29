Генеральный прокурор Ирина Венедиктова опровергла информацию о том, что Офис генпрокурора блокирует подозрения по делу Приватбанка. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
«Позволю себе дать дружеский совет журналисту ЭП, который позволил себе сослаться на секретные источники в правоохранительных органах, которые заверили его в том, что я блокирую подписание подозрений в так называемом деле Приватбанка. Этот источник или манипулятор, или лжец», – написал она.
«Я не вправе открывать тайну следствия, но в общих чертах могу успокоить общество - все необходимые шаги сделаны, процессуальные решения приняты, дело начало двигаться в нужном русле. Если эти зашифрованные источники информации и в дальнейшем продолжат заниматься продажей воздуха, я найду возможность, в том числе и процессуальную, объяснить более доходчиво причины, по которым дела расследовались с некоторым опозданием», – подчеркнула Венедиктова.
Напомним, ранее «Экономическая правда» со ссылкой на источник в НАБУ сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро передало подозрения по делу Приватбанка на согласование лично генеральному прокурору, «но уже две недели от Ирины Венедиктовой нет ответа».
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