Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 4,6% в 2021 году.

Об этом во время пресс-конференции заявил глава Минэкономики Игорь Петрашко, передает УНИАН.

«Как мы видим прогноз на 2021 год. Мы видим рост в 4,6%. Мы всегда в Министерстве экономики пытаемся оперировать цифрами и исходить из реалий. Мы видим стабилизацию и возобновление экономической деятельности в четвертом квартале. А 4,6% - это не только наш прогноз, а консенсус-прогноз по рынку. МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на 3,4%, Национальный банк Украины по состоянию на октябрь – 4,2%, Dragon Capital, ICU, ЕБРР - от 4 до 5,7% рост ВВП», - сказал он.

Как ранее сообщал ForUm, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает сокращения экономики Украины на 3% ВВП в октябре-декабре 2020 года.