Ночью и утром 29 декабря в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый), порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, сообщает КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Также напоминаем основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть;
- убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
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