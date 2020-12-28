На Луганщине полиция устанавливает обстоятельства аварии на шахте, в результате которой погиб горняк.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью», сообщили в облглавке.
Сегодня, около полуночи, в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение диспетчера шахты «Золотое» ГП «Первомайскуголь» о том, что 27 декабря, в 23:40 произошел завал в 4-м южном вентиляционном ходке горизонта 600-684 м.
Под завалами находились два работника, с одним из которых была связь. В настоящее время одному из шахтеров удалось выбраться на поверхность, второго нашли погибшим. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства происшествия.
Продолжаются мероприятия по ликвидации аварии.
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