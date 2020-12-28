Завершено досудебное расследование по подозрению лица в получении 950 тыс. грн неправомерной выгоды за влияние на принятие решения генеральным директором государственной компании «Укрспецэкспорт», сообщила пресс-служба НАБУ.

28 декабря 2020 стороне защиты открыто материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.369-2 УК Украины («Злоупотребление влиянием»).

Следствие установило, что подозреваемый вместе с еще рядом лиц в 2015-2017 гг. реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК «Укроборонпром» с использованием ООО «Оптимумспецдеталь» и других предприятий.

Благодаря усилиям подозреваемого, ООО «Оптимумспецдеталь» получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями «Укроборонпрома». За что он получал неправомерную выгоду, которая, по договоренностям, должна была составить 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы.

Таким образом только по одному договору подозреваемый получил 950 тыс. грн неправомерной выгоды. Однако, по мнению следствия, это не единственный случай противоправной деятельности – остальные факты пока исследуют.

О подозрении лицу НАБУ и САП сообщили 21 декабря 2020.

Расследование указанных фактов детективы осуществляют с ноября 2019 года, когда подследственность по делу определили за НАБУ.

В общем, следствие установило восемь участников коррупционной схемы, реализованной при участии ООО «Оптимумспецдеталь». Из них два человека осуждены, трое - на скамье подсудимых. Еще трое остаются подозреваемыми (с лицом, которому сейчас сообщено о подозрении).

В рамках расследования установлено, что за время действия схемы с участием ООО «Оптимумспецдеталь», ГК «Укроборонпром» поставлено товаров на сумму около 165 млн грн, при этом в бюджет не поступило более 49 млн грн, из которых 25,77 - налог на добавленную стоимость, 23,57 - налог на прибыль.

Напомним, 25 февраля 2019 журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В Укроборонпроме назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

4 марта Порошенко уволил Гладковского.

В тот же день журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор Укроборонпрома Павел Букин и Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях для самолетов Ан-26.

Президент инициировал проведение международного аудита Укроборонпрома.

11 марта журналисты проекта Bihus.Info в очередной части журналистского расследования сообщили, что правоохранители получали тысячи долларов взяток, чтобы закрыть уголовные производства о коррупции в сфере обороны, в том числе по выводу компании «Оптимумспецдеталь» из перечня фирм, имеющих признаки фиктивности. Среди остальных фигурантов, журналисты указали на следователя киевского управления СБУ Дмитрия Москаленко, который якобы за взятки обещал «закрывать» претензии со стороны контрразведки.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по материалам журналистского расследования.

Руководителями ООО «Оптимумспецдеталь» являются Андрей Рогоза и Виталий Жуков.