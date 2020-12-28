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В Белграде завершена установка памятника великому князю сербскому Стефану Немане, который в конце жизни принял монашество и прославился как святой Симеон Мироточивый.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом вице-мэр Белграда Горан Весич написал на своей странице в Фейсбук.

«Сегодня великий день для Белграда и Сербии! Памятник Стефану Немане окончательно завершен и передан сербскому народу», - отметил Горан Весич.

По словам Весича, стране потребовалось восемь веков, чтобы поставить монумент основателю государства и святому, чьи чудотворные мощи с 1200 года почивают в древнем сербском монастыре Студеница.

Как сообщалось ранее, монтаж величественного памятника администрация Белграда начала в мае 2020 года. Высота монумента – 23 метра, вес – 80 тонн. Облик святого восстановлен по средневековым иконам.

Официальное открытие памятника запланировано на январь 2021 года.

 
ForUm

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