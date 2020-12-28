С сегодняшнего дня в Польше действуют новые карантинные ограничения, в том числе в отношении въезда в страну, которые будут актуальны до 17 января 2021 года, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В частности, установлен 10-дневный карантин для лиц, въезжающих в Польшу организованным транспортом, запрещено свободное перемещение лиц в новогоднюю ночь: с 19:00 31 декабря 2020 года до 6:00 1 января 2021 года.

Приостановлена ​​работа торговых центров, обслуживание в гостиницах, функционирование инфраструктуры горнолыжных трасс. Ограничен доступ к спортивной инфраструктуре.

Во время действия ограничений право въезда на территорию Польши имеют граждане Украины, которые являются супругами или детьми граждан Польши, либо находятся под постоянной опекой граждан Польши; имеют Карту Поляка; имеют право на постоянное или временное проживание на территории Польши; имеют право на выполнение работ на территории Польши на той же основе, что и граждане Польши; получают образование в Польше (ученики, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты) или которые являются лицами, сопровождающими учащихся.

Кроме того, являются членами семьи гражданина Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) - Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарской Конфедерации; являются водителями транспортных средств сферы международных пассажирских, грузовых или комбинированных перевозок и въезжают на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;

являются моряками, рыбаками, работниками морских добывающих или буровых платформ, которые въезжают в Польшу, с целью транзита через ее территорию к месту выполнения служебных обязанностей;

являются работниками дипломатических и консульских учреждений, пассажирами воздушных судов, осуществляющих международный перелет из аэропорта, расположенного на территории государства, который не подпадает под запрет воздушного движения.

От обязанности пребывания на карантине после въезда на территорию Польши освобождены:

лица, имеющие справку о наличии у них прививки от COVID-19;

водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых или комбинированных перевозок и которые въезжают на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;

инспекторы морской администрации, въезжающие на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;

пассажиры судов, которые курсируют, не заплывая в порты третьих стран, между портами государств-членов Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) - Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве;

лица, получающие образование в Польше; работники дипломатических и консульских учреждений, представители международных организаций и члены их семей, а также другие лица, пересекающие границу на основании дипломатического паспорта;

лица, выполняющие работы на сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в приграничных территориях обеих стран; лица, имеющие разрешение на постоянное проживание либо карту долгосрочного резидента страны-члена Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) - Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарской Конфедерации, а также члены их семей (супруги, дети), которые въезжают в Польшу с целью транзита через ее территорию;

а также спортсмены, тренеры, врачи, физиотерапевты, судьи, аккредитованные журналисты, въезжающие в Польшу для участия в спортивных мероприятиях и имеющие подтверждающие документы от организатора соревнований;

медицинские работники, въезжающие на территорию Польши с целью трудоустройства в сфере здравоохранения.