также в разделеПолитика
Кремль сетует на отсутствие контактов с нынешней властью Украины 11
Зеленский поздравил с Днем контрразведки Службы безопасности Украины 24
ОПЗЖ: Правительство снова идет на поводу у ЕС, ввязываясь в очередной «мегапроект» 119
Зеленский назначил главой Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука 20
Зеленский подписал закон, восстанавливающий полноценную работу НАПК 146
Зеленский одобрил госбюджет-2021 15
Зеленский сказал, когда позвонит Путину 102
Зеленская рассказала, как относится к хейту в свой адрес 48
Эксперт объяснил, почему американцы одновременно взяли интервью у Зеленского и у Медведчука 52
Зеленский: Все ждут, когда посадят Порошенко 50
Зеленский: Тупицкий не может быть председателем КСУ 38
Зеленский собирается вакцинироваться за свой счет 23
Зеленский: Если РФ нападет, мобилизуют и мужчин, и женщин 126
Вето Трампа на оборонной бюджет США не скажется на помощи Украине 16
Вениславский: «Пленки Тупицкого» дают основания для отстранения главы КСУ 53
Аксенов о стратегии деоккупации Крыма: Никакие платформы не помогут 32
Британия и ЕС договорились об отношениях после Brexit 17
Зеленский обещает подарок украинцам на 30-летие независимости 31

Бывший президент Украины Петр Порошенко продолжает наполнять российский бюджет. Об этом сообщил адвокат Ростислав Кравец в своем телеграмм-канале.

«А все в курсе, что Петр Алексеевич продолжает наполнять бюджет Российской Федерации. Соросня и сочувствующие ПАПе СМИ об этом не напишут. Появилось относительно свежее решение от ноября 2020 года», - написал он.

Кравец напомнил, что подавал заявления с СБУ и СНБО и получил ответ, что к ним никто не обращался и поэтому санкции в отношении корпорации «Рошен» не приняты. При этом, граждан Украины и за значительно меньшие суммы уплаченных налогов в оккупированном Крыму или отдельных регионах Донецкой и Луганской области бросают в СИЗО сотрудники СБУ.

Адвокат предположил, что не зря на пленках Порошенко «жал руку» Путину.

«Это только часть сумм, там есть еще и исполнительный сбор. Благодаря спору с одним сочувствующим ПАПе пришлось посмотреть российский судебный реестр и там столько интересного о Липецкой фабрике Рошен. Не зря же Порошенко Путину на обнародованных пленках говорил - "Жму руку, обнимаю". Хотя, наверное, это все вранье и подделка, как и пленки ОАСКа, Тупицкого и прочие, по которым снимают фильмы и ставят спектакли. Вот не верю, что это правда, не мог он брататься с врагом Украины или мог?», - пишет Кравец.

Адвокат отметил, что пленки пленками, а вот решения судов и уплата налогов и штрафов связанных с незаконным возмещение НДС в РФ это подтвержденный факт.

«Прошу заранее прощение у поклонников сивочолого гетьмана за разочарование. Но думаю для настоящих поклонников это не доказательства предательства, а наоборот патриотизм и широта души - помогал с трудоустройством, подрывал экономику возвратом НДС и травил конфетами врага. Все как у Раневской - "Если человек тебе сделал зло — ты дай ему конфетку, он тебе зло — ты ему конфетку... И так до тех пор, пока у этой твари не разовьётся сахарный диабет"», - подытожил Кравец.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги