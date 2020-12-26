Число погибших в результате нападения в среду в западном районе Бенишангуль-Гумуз в Эфиопии составляет 222 человека.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на волонтера Красного Креста.

«Вчера мы похоронили 207 человек, пострадавших от нападения, и еще 15 человек со стороны нападавших», — сказала волонтер Мелесе Месфин.

Нападение произошло в деревне Бекоджи в округе Булен в зоне Метекел. Назначенная государством комиссия по правам человека первоначально оценила, что более 100 человек были убиты.

По словам представителя округа Булен Кассахун Аддису, более 40 тысяч человек покинули свои дома из-за боевых действий.

Нападение неизвестных лиц, совершенное в среду, стало очередным смертельным инцидентом в районе, охваченном этническим насилием. Премьер-министр Абий Ахмед назвал нападение «резней» и на следующий день направил туда федеральные войска. Военные убили 42 вооруженных человека, которых подозревали в нападении на село.

После того как Абий Ахмед был назначен премьером в 2018 году, Эфиопия начала активно бороться со вспышками насилия.