Президент Владимир Зеленский с женой Еленой посетили праздничный городок для детей и взрослых «Николай принимает друзей», который будет работать возле Офиса президента во время новогодних праздников. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Гостей, собравшихся на площади у ОП, поздравили с наступающими праздниками артисты, исполнив «Щедрик». Святой Николай зажег на елке праздничные огни. Зеленский напомнил, что площадь на улице Банковой уже второй год подряд дарит украинцам праздник.

«Новогодние праздники – это возможность провести больше времени в семейном кругу. Надеюсь, что праздничный городок на Банковой станет одной из любимых локаций киевлян и гостей города для прогулки с семьей», - сказал Зеленский во время открытия площадки.

Первая леди поделилась историей создания игрушек, которыми украшена центральная елка площади. «В этом году елка необычная. Она украшена игрушками, эскизы для которых нарисовали дети с особыми образовательными потребностями», - рассказала Зеленская.

По словам жены президента, примерно месяц назад ее команда обратилась к организациям, которые работают с детьми с особыми образовательными потребностями, и предложила присоединиться к созданию елочных украшений. «По замыслу нам были необходимы рисунки детей, которые можно было бы перенести на шарики. Я очень благодарна, что откликнулись почти 50 организаций, которые прислали нам около 600 рисунков детей! Сто из них мы нанесли на игрушки и украсили ими елку», - сообщила первая леди Украины. Дети, которые прислали свои рисунки, получили праздничные подарочные наборы от Святого Николая.

Президентская чета пожелал украинцам веселых новогодних праздников и прогулялась по территории праздничного города. В частности, Владимир и Елена Зеленские осмотрели резиденцию Святого Николая, приобрели несколько новогодних сувениров и попробовали душистый глинтвейн.

Площадка «Николай принимает друзей» будет работать весь период новогодних праздников с 10:00 до 21:00 без выходных. На ее территории расположен каток, карусель, резиденция Святого Николая, праздничные фотозоны и новогодняя ярмарка. Воспользоваться катком смогут бесплатно все желающие. Коньки можно будет принести с собой или взять напрокат бесплатно на месте катания.

Площадка будет работать с соблюдением всех необходимых в условиях карантина мероприятий: обязательный масочный режим, оснащение дезинфектором. Количество посетителей будет регулироваться при входе. Новогодние аттракционы и декорации установлены меценатами и благотворителями без использования бюджетных средств.