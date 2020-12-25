Президент Владимир Зеленский считает, что все ждут, когда посадят пятого президента Петра Порошенко.

Такое убеждение он высказал в интервью Фокусу.

Зеленский подтвердил, что дал генеральному прокурору Ирине Венедиктовой срок на демонстрацию результатов до конца года.

«Да, она должна прийти с результатами. Она сейчас показывает, что бандитов поймали больше. Недавно они действительно закрыли известных «скрутчиков» НДС, которые «скручивали» 20 млрд грн. Это действительно историческое событие. Но об этом не говорят как о Ермака (глава ОП Андрей Ермак – ред.), поэтому не очень интересно», - говорит он.

При этом Зеленский заявил, что не имеет права спрашивать у Венедиктовой о деле Порошенко.

«Она сама знает, что должна всех воров посадить. Это ее задачи. Хотя поймите, что у нее нет всех возможностей. Все впереди, все обязательно будет. Еще авиакатастрофа нашего военного самолета Ан-26 на Харьковщине. Все думали, что никто не будет наказан, но всех накажут. Есть три подозрения военным чиновникам, которые входят в топ военных страны. Продолжается следствие. Считаю, что это большое дело, но для большинства это не громко, поскольку все ждут, когда посадят Порошенко», - заявил Зеленский.