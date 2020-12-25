Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране не будет блокироваться рынок вакцинации, сам он намерен привиться от COVID-19 за свой счет.

«Когда мы говорим с компаниями, которые будут поставлять в Украину вакцину, они просят открыть для них коммерческий рынок. Это говорит о том, что есть сегмент людей во всем мире, и наша страна не исключение, в которой не обращают внимания на цену. Они понимают, что у государства есть приоритетные группы населения – это бедные люди, врачи, армия, учителя, люди с тяжелыми болезнями. Поэтому такие, как я, будем вакцинироваться за свой счет. Это нормально. Подход простой: мы не будем блокировать платную вакцинацию. Это неправильно. Нужно открывать рынок», - заявил президент в интервью Фокусу.

Комментируя слова о том, то ему как президенту вакцина будет бесплатной, Зеленский заявил, что «ничего бесплатно как президент не берет».

Президент сообщил, что поставил задачу главе Минздрава получить вакцину в конце января, в крайнем случае в феврале.

«На 8 млн доз у нас есть бесплатная вакцина COVAX. Мы обращаем внимание на деньги, хватит ли их. Я уверен, что хватит. Ведь есть бесплатная вакцина, есть еще дополнительные средства, о которых мы говорим с нашими западными партнерами. Но еще рано говорить, еще не получили. В любом случае, люди должны понять, что за один день нельзя обеспечить 10 млн людей вакциной. Не потому, что наши люди не хотят вакцинироваться. А потому, что все страны борются за ее получение. Я хочу, чтобы в январе мы получили 100-200 тыс. доз. Но нам придется очень сильно потрудиться, чтобы люди пошли вакцинироваться», - сказал Зеленский.

Как ранее сообщал ForUm, 22 декабря оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Позже Минздрав допустил смещение сроков вакцинации.