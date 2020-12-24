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Запланированный первый этап вакцинации приоритетных категорий населения может пройти позже объявленных министерством здравоохранения сроков. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УНИАН.

Предварительно, правительство хочет начать кампанию по иммунизации в феврале 2021 года.

«Мы вычислили этапы, в течение которых можем вакцинировать всех украинцев от коронавируса. Это рамочные сроки 2021-2022 годов. Надеемся, что вакцинация начнется уже в феврале. Но стоит понимать, что сроки могут быть сдвинуты на определенное время в связи с поставкой вакцины», – заявил министр.

Степанов добавил, что после первого этапа постараются поскорее перейти ко второму.

Как ранее сообщал ForUm, 22 декабря оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ.
ForUm

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