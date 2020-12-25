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На родину вернулся политзаключенный, военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Шумков, которого незаконно удерживали в России с сентября 2017 года. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Украинский военный находился в исправительной колонии в Торжке Тверской области в суровых условиях содержания.

По информации Офиса омбудсмена Украины, пока Шумков находится на украинской территории – в Сумской области, где его встретили родные и представители ВСУ. «Освобождения Шумкова и других украинских политзаключенных требовало международное сообщество, в частности Европарламент и США.

«Украина всегда помнит о своих гражданах, незаконно лишенных свободы в других странах. И мы будем продолжать борьбу за их освобождение, пока последний пленный не вернется домой», - сказал президент Зеленский.

 

4 декабря 2018 января в Севском суде Брянской области РФ приговорил херсонца, украинского военнослужащего Александра Шумкова к 4 годам общего режима.

В российском СИЗО его держали с августа 2017 за участие в «экстремистских организациях» (в «Правом секторе») на территории Украины.

Родные Шумкова планировали обжаловать это решение в апелляционном суде, чтобы иметь возможность обратиться в Европейский суд.

В зале суда он заявил, что ничего просить не будет. В СИЗО Шумков объявлял голодовку.  
ForUm

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