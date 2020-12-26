Бывший политзаключенный Кремля Александр Шумков, рассказал, что во время пребывания в тюрьме российские силовики пытали его. Он вернулся в Украину 24 декабря.

Об этом он рассказал BBC News Украина.

Шумкова отправили в колонию города Торжок Тверской области. Там, по его словам, администрация использовала различные методы унижений.

«Когда очнулся на территории РФ, то в ФСБ прошел через разное – били электрическим током, надевали противогаз. Как мне потом уже в местах отбывания рассказали, это их любимый метод пытать политических или военных заключенных. Много тех, кто отбывает срок в «централах» по 205-й или 208-й статьях проходили через эту процедуру», - рассказал Шумков.

Все годы Шумков значился в списках на «обмен узниками» между Украиной и Россией. В той же колонии сидел крымчанин Владимир Балух, которого обменяли в сентябре 2019 года.

Шумков говорит, что современная тюрьма в РФ превратилась в «тюрьму народов»: «Там, кроме русских, можно встретить и украинцев, и кавказцев, и людей из Средней Азии», - говорит мужчина.

Напомним, политзаключенный Шумков, которого три года удерживали в России, вернулся в Украину.