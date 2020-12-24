Первая леди Елена Зеленская в интервью Новому Времени рассказала о ремонте на госдаче, в которой проживает семья президента.

«Мы сняли эти люстры. Больше скажу: в некоторые помещения мы даже не заходим. Это огромный дом, нашей семье не нужен такой большой. Сбили золото, покрасили стены в серый цвет», - ответила на вопрос о том, что в глазах украинцев госдача – это обычно «Пшонка-стайл».

Зеленская отметила, что на переезде настаивала охрана.

«С первых дней служба охраны нас уговаривала, заставляла, умоляла переехать в это место, где они смогут выполнять свои функциональные обязанности. Потому что в многоквартирном доме сложно: там есть соседи, пропускной режим им мешает. И они [госохрана] не могут полностью свою работу выполнять. Мы долго сопротивлялись, но все равно пришлось переехать. Конечно, я мечтаю когда-нибудь иметь свое жилье. Возможно, моя мечта осуществится. Пока это все мечты и планы», - сказала супруга президента.