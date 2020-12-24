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В следующем, 2021 году работа Министерства иностранных дел и украинских дипломатов будет сосредоточена на семи приоритетных вопросах.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции 24 декабря.

Первым приоритетом останется противодействие российской агрессии и укрепление безопасности Украины.

Второе направление - вопросы, связанные с пандемией коронавируса, поскольку это будет оставаться вызовом еще долгое время.

Третий приоритет - запуск Крымской платформы, инициированной Украиной международной площадки для дискуссии по проблемам Крыма и будущей деоккупации полуострова.

Четвертым приоритетом Дмитрий Кулеба назвал разработку «качественно новой и эффективной» политики Украины в отношении зарубежных украинцев.

«Потребность в такой политике давно перезрела... Нам нужно посмотреть на структуру зарубежных украинцев и их потребности. А потребность украинского государства - сохранять единство украинского общества в мире, где бы эти люди ни находились... Мы должны поддерживать общественную деятельность украинцев, попытки защищать свои интересы через политические институты... Мы должны четко определить, какова роль украинцев в политической и экономической жизни конкретной страны и как это может помочь продвижению интересов Украины», - отметил глава МИД.

Он добавил, что для этого планируют консультироваться и с представителями украинской диаспоры.

Пятый приоритет - наращивание экспорта и привлечения инвестиций. Дмитрий Кулеба отметил, что уже в этом году изменили подходы к работе с экспортерами, и в дальнейшем эта деятельность продолжится.

Шестой приоритет - удерживать и укреплять позиции Украины в сфере энергетики, прежде всего водородной. «Эта задача становится политической. Тот, кто отстанет в переходе на зеленую экономику, потеряет позиции в мире, поэтому нужно работать над тем, чтобы в отношениях с ЕС и другими партнерами укреплять позицию Украины», - отметил Дмитрий Кулеба.

Седьмым направлением станет активизация сотрудничества со странами Африки.

«Мы откроем новый горизонт для украинской дипломатии - это Африка. Мы тщательно готовились к выходу на африканский континент, взвешивая амбиции со своими возможностями... Мы выстроили осторожную, взвешенную и, надеюсь, действенную политику, которая позволит укрепить наши позиции в этом регионе. Это будет выгодно украинскому бизнесу, государству и гражданам», - рассказал Дмитрий Кулеба.

Стратегический документ об отношениях со странами Африки будет представлен на рассмотрение президента.

Дмитрий Кулеба отметил, что также продолжится активное сотрудничество со странами Центральной и Восточной Европы, в том числе развитие формата «Люблинского треугольника».
ForUm

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