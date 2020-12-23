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Кабинет Министров одобрил постановление, которым установило максимальный размер платы за разовый проезд дорогами, построенными на условиях концессии, сообщает «Экономическая правда».

Согласно документу, ставка платы за каждый километр расстояния (в евро):

для мотоциклов с прицепом (коляской) и без него, легковых автомобилей - 0,023;

для легковых авто с прицепом с количеством мест для сидения до 10 (включая водителя), грузовых авто с разрешенной максимальной массой до 3,5 т - 0,023;

для грузовых авто с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 т, автопоездов с разрешенной максимальной массой до 12 т, автобусов с количеством мест для сидения от 10 до 29 и с разрешенной максимальной массой не более 12 т - 0,045;

для грузовых авто и автопоездов с разрешенной максимальной массой более 12 т, автобусов с количеством мест для сидения более 29 и с разрешенной максимальной массой более 12 т.

Напомним, в Украине отобраны 6 участков дорог для потенциальных пилотных проектов государственно-частного партнерства.
ForUm

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