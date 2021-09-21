Министерство инфраструктуры разработало законопроекты, которые предусматривают введение платы за пользование дорогами государственного значения для грузовиков с 2023 года. Этого требует Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры.

«Предлагается ввести с 1 января 2023 года плату за использование автомобильных дорог общего пользования государственного значения транспортными средствами массой 12 тонн и больше», — говорится в ответе Мининфраструктуры на запрос hromadske.

Также там уточнили, что собранные средства будут направлять в государственный дорожный фонд. За нарушение этих правил будет административная ответственность. Однако делать платными для грузовиков будут не все дороги.

«Отнесение автомобильных дорог общего пользования государственного значения в разряд платных планируется осуществлять с учетом показателей ровности проезжей части дорог», — уточнили в министерстве.

Пока у нас нет ни одной такой дороги, однако уже есть постановление правительства, которое устанавливает максимальные тарифы для проезда по платным дорогам — для грузовиков, автобусов и другого транспорта массой 12 тонн и более. Он составляет 0,133 евро за километр. По нынешнему курсу это 4,2 гривни.

Отметим, что, во-первых, это максимальный тариф, то есть он может быть меньше, но не больше. Во-вторых, до 2023 года это может еще измениться, и не факт, что введение платы за проезд не отсрочат.