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В Украине планируется строительство шести платных дорог, сообщает «Суспильне» со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины.

Как отметили в ведомстве, речь идет о строительстве шести автомобильных дорог, которые будут строиться в сотрудничестве с частными инвесторами.

Стоимость проезда по дороге зависеть от транспортного средства и будет колебаться от 0,023 до 0,133 евро или от 73 копеек до 4 гривен 14 копеек за километр.

«Реализация указанных объектов соответствует перечню приоритетных для государства инвестиционных проектов до 2023 года, утвержденном распоряжением Кабинета министров Украины», – заявила заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Анна Юрченко.

Так, запланировано строительство платных дорог:

M-29/M-04/M-18 – Харьков-Днипро-Запорожье;

M-03 – Борисполь-Полтава;

M-14 – Херсон-Николаев;

M-06 – Киев-Житомир-Ривне;

M-08/M-19 – Ягодин-Ковель-Луцк

M-04/H-11 – Днепр-Кривой Рог-Николаев.

«Постановлением Кабинета министров от Украины от 23 декабря 2020 №1312 утвержден максимальный размер платы за разовый проезд автомобильной дорогой общего пользования, построенной на условиях концессии, который составляет, в зависимости от категории транспортного средства, от 0,023 евро за километр до 0,133 евро за километр», – резюмировала Юрченко.
ForUm

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