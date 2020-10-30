В Украине стартует программа государственно-частного партнерства в дорожной отрасли, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«6 участков дорог, отобранных для потенциальных пилотных проектов ГЧП, будут реализованы в рамках этой программы на первом этапе. Автодороги соединяют 10 областей Украины, и более 12 млн жителей точно смогут на себе ощутить улучшение дорожной инфраструктуры», - написал он в Facebook.

Министр уточнил, что ГЧП – это не про платные автодороги, а о «дорогах в рассрочку», когда государство привлекает частные инвестиции в строительство, а инвестор реализует проект за свои деньги и поддерживает его в хорошем состоянии, а за это частями получает плату от государства.

Криклий рассчитывает привлечь более 9 млрд $ частных инвестиций благодаря ГЧП в среднесрочной перспективе для восстановления и обслуживания более 4500 км дорог государственного значения.

Первые 6 пилотов, по которым уже завершено пре-ТЭО:

текущий и капитальный ремонт дороги Харьков-Днипро-Запорожье (M-29, M-04, M-18). Ориентировочный объем начальных инвестиций – 370 млн $. текущий ремонт дороги Бориспиль-Полтава (М-03). Ориентировочный объем начальных инвестиций – 180 млн $. реконструкция, капитальный и текущий ремонты и строительство нового объезда населенного пункта на дороге Херсон-Николаев (М-14). Ориентировочный объем начальных инвестиций – 310 млн $. капитальный и текущий ремонты дороги Киев-Житомир-Ривне (М-06). Ориентировочный объем начальных инвестиций - 370 млн $. реконструкция, текущий и капитальный ремонт дороги Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19). Ориентировочный объем начальных инвестиций – 240 млн $. реконструкция, капремонт и строительство нового объезда населенного пункта на дороге Днипро-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11). Ориентировочный объем начальных инвестиций – 290 млн $.

Проекты также предусматривают дальнейшее содержание дорог инвестором в течение следующих 20-25 лет. «А это + дополнительные инвестиции, которые в разы превышают первоначальные», - заявил Криклий.