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Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в настоящее время бывшему начальнику Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

По предварительной информации, начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ в 2018 году во время подачи заявки на проведение конкурса по закупке 63 квартир на условиях долевого участия и на вторичном рынке в регионах Украины искусственно завысил предельную стоимость за 1 квадратный метр для Харькова.

Таким образом при заключении 63 договоров купли-продажи была искусственно завышена предельная стоимость цены в интересах субъектов хозяйствования.

В результате таких действий более 20 млн гривен уплачены безосновательно.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества. Процессуальное руководство досудебным расследования в уголовном производстве осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.  
ForUm

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