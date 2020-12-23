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На админгранице между оккупированным Россией Крымом и Херсонской областью украинские пограничники обнаружили 25 человек, нарушивших порядок въезда на полуостров.

Их оштрафовали на 42 500 гривен, сообщает Херсонский пограничный отряд ГПСУ.

«Во время проверки документов в КПВВ «Каланчак» пограничники обнаружили 17 граждан Украины, а в КПВВ «Чонгар» восемь граждан Украины, которые нарушили порядок въезда на временно оккупированные территория Украины и выезда из нее. Все они незаконно попали в аннексированный Крым с территории Российской Федерации через Керченский мост», - говорится в сообщении.

Граждан привлекли к административной ответственности по статье 204-2 КоАП Украины. В погранведомстве напомнили, что в соответствии с действующим законодательством Украины попасть на ВОТ АР Крым разрешается только через функционирующие КПВВ «Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар».
ForUm

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