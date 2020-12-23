Специализированная антикоррупционная прокуратура инициировала вопрос о привлечении одного из адвокатов к ответственности по делу о незаконном завладении средствами ГП «НАЭК Энергоатом». Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

22 и 23 декабря 2020 в Высшем антикоррупционном суде были запланированы судебные заседания по делу об обвинении бывшего народного депутата и других лиц, в том числе действующих и бывших должностных лиц ГП «ВостГОК» и ГП «НАЭК Энергоатом», в завладении средствами указанных предприятий в особо крупных размерах, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины. Однако заседание по существу так и не начались, поскольку в суд дважды подряд не явился адвокат одного из обвиняемых по делу.

«Учитывая то, что адвокат вообще не сообщил о причинах неявки в судебное заседание, судом на основании ст. 324 УПК Украины они признаны неуважительными, и поднят вопрос о привлечении его к ответственности, перед органом, который по закону уполномочен привлекать адвоката к дисциплинарной ответственности», - сообщили в САП.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева 22 октября 2018 года начал рассмотрение дела в отношении экс-депутата Мартыненко. Кроме него, по делу проходят еще пять обвиняемых: Владимир Богданец, Александр Сорокин, Сергей Перелома, Руслан Журило и Валерий Васильков, которые являются должностными лицами «Нафтогаза Украины», «Объединенной горно-химической компании», «ВостГОК» и «Ядерного топлива».

По данным САП, Мартыненко и Василькову инкриминируется завладение средствами ГП «НАЭК «Энергоатом» при заключении и выполнении контрактов на поставку оборудования для этого предприятия от чешской компании Skoda JS и заключении и выполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму 6 млн 400 тыс. грн.

Кроме того, Мартыненко, Перелома, Журило, Сорокин и Богданец обвиняются в завладении средствами ГП «ВостГОК» в размере $ 17,28 млн путем неправомерного заключения и выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП «ВостГОК» через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH.

2 октября 2019 года стало известно, что Шевченковский райсуд Киева передал это дело ВАКС.