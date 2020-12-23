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За прошедшие сутки, 22 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня возле трех населенных пунктов, говорится в сводке ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российско-оккупационные войска снова использовали запрещенное вооружение и применили против украинских защитников неподалеку Водяного артиллерийские системы 122-го калибра. На этом же направлении враг еще несколько раз открывал огонь, но уже из гранатометов различных систем и совершил дистанционное минирование местности минами ПОМ-2 в количестве 8 единиц с помощью ПКМ-1.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» неподалеку Луганского и Пивденного вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы 120-го и 82-го калибра, а у Пивденноно - вели огонь еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы были неприцельными и не несли угрозы жизни или здоровью нашим воинам, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь или ранений среди наших защитников нет.

С начала текущих суток, 23 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.  
ForUm

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