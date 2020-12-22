Банк «Конкорд» и его владельцы вполне могут претендовать на сомнительный статус «конфидентов» Яна Марсалека в Украине и, соответственно, «наследников» Wirecard.

Летом мир потряс громкий скандал вокруг Wirecard AG – немецкого поставщика платежных процессов и финансовых услуг, у которого в июне этого года аудит EY (ранее - Ernst & Young Global Limited) выявил подделку отчетности и завышение финансовых показателей на 1,9 млрд евро. Это привело не только к банкротству Wirecard, но и отказу крупных мировых компаний от аудиторских услуг EY, поскольку последний запоздало обнаружил нарушения. А бывший член совета директоров, который «потерял» почти 2 млрд евро Ян Марсалек, по информации DW, выехал в срочном порядке в РФ, где он до этого бывал частым гостем, и находится под присмотром сотрудников службы внешней разведки России - Главного управления Генштаба ВС РФ. Рayoneer

В Украине аналогичный скандал уже происходил в 2016-2018 гг – вокруг АКБ « Конкорд », но на тот момент закончился ничем.

Днепровский АКБ «Конкорд» был основан в 2006 году, став №308 в государственном реестре банков. Как говорится на сайте банка, в 2012 году он сменил акционеров – ими стали родные сестры Елена Вилиевна Соседка-Мешалова и Юлия Вилиевна Соседка, которые выкупив контрольный пакет акций довели общую долю собственности до 99,9%.

Уже в 2016 году банк подписал контракт с независимым процессинговым центром «ProCard» (также зарегистрирован в Днепре): «от выпуска суперсовременных карт до терминалов, от обеспечения бонусных систем до сверхскоростей в оплатах».

Собственно, как говорится на сайте, компания «Прокард» создана в 2015 году с целью предоставления полного спектра услуг в области компьютерных информационных технологий, разработки, внедрения и поддержки программного обеспечения, а также аппаратного управления терминальным оборудованием в сфере процессирования транзакций с использованием банковских платёжных карт. Сегодня компания обслуживает АКБ «Конкорд», которому предоставляет услуги как оператор услуг платежной инфраструктуры НБУ.

В октябре 2016 г. «Конкорд» успешно прошел проверку НБУ. И уже с 2017 года, после того как акционеры банка внесли на его счет 45 млн грн для досрочного выполнения плана по докапитализации до 200 млн грн, наблюдается резкий рост активов: с 662 млн грн до 1,032 млрд грн в 2018 и вдвое больше - 2,039 млрд грн в 2019. Под новый 2018 год банк объявил, что начал досрочную докапитализацию до 400 млн грн, однако по неизвестным причинам так и не завершил ее. Впрочем, требованием НБУ это не было.

А в 2018 г. у банка начались проблемы. После проверки деятельности банка в 2017 г. НБУ выписал штраф в 1,55 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Исходное сообщение на сайте НБУ уже недоступно, но сохранилось на сайте Финклуб .

«Группа из 19 клиентов банка провела между собой финансовые операции за счет 1 млн грн, полученных как возвратная финансовая помощь одним из клиентов», - отметили в Нацбанке. Указанные операции проводились этими клиентами в течение короткого периода времени (в течение одного-двух дней) на сумму около 1 млн грн каждая. Они имели циклический характер: было произведено 30 циклов, а время прохождения одного цикла составляло от двух минут. В целом эти финансовые операции проводились в течение короткого времени (с 5 по 13 июля 2016 года). В результате их проведения 18 участниками операций был «искусственно» сформирован уставный капитал на общую сумму 420 млн грн. А одному участнику – уплачены денежные средства за корпоративные права в размере 30 млн грн.

Кроме того, некоторые из указанных участников, которыми сформирован «искусственный» уставный капитал, использовались для поступления на их счета безналичных средств с целью их дальнейшего перевода в другой банк для незаконного обналичивания.

Параллельно со штрафом от НБУ «Конкордом» заинтересовалась полиция. Там считали, что неустановленные лица, организовав целый ряд фиктивных предпринимательских структур в Киеве и Днепропетровской области, вступили в сговор с должностными лицами АКБ «Конкорд». После чего на счета этих предприятий, открытые в «Конкорде», начали поступать безналичные средства от фирм, желающих уклониться от уплаты налогов, а также безнал госпредприятий, руководители которых могли заниматься фактическим разворовыванием государственных денег.

Позже к делу подключилась Служба безопасности Украины — там утверждали, что в операциях конвертационного центра участвовало около 20-ти фирм, обслуживавшихся в «Конкорде». Большинство из них, не имея необходимого количества работников, складских помещений или транспорта, оказывали фиктивные услуги купли-продажи реально существующим предприятиям, помогая им уклоняться от уплаты налогов.

Чем закончились эти дела неизвестно. Зато известно, что в этом году «Конкордом» заинтересовалась уже НАБУ.

Источники в НАБУ неофициально связывают это дело с личностью как раз упомянутого выше Яна Марсалека из Wirecard, который курировал в компании не только РФ, но и страны СНГ. В том числе – Украину, где по информации источников, он бывал неоднократно. В Украине находится большой офис трансграничного платежного сервиса для фрилансеров Payoneer , чьи карты выпускает Wirecard Card Solutions . В чем связь с Конкорд банком? В сотрудничестве с международной картой «Рayoneer». И хотя в сентябре платежная система Payoneer начала самостоятельно выпускать карты Prepaid Mastercard, осадок, как говорится, остался. А также осталась рекламная новость от февраля 2018 года: « 500 000 $ сняли фрилансеры с карточек Р ayoneer в банке ! А все потому, что у нас минимальная возможная комиссия - всего 2%. Вот как это работает: 1. Заказчик за рубежом оплачивает ваш труд, перечисляя валюту на международную карту «Рayoneer»; 2. В кассах Конкорд банка по всей стране вы снимаете валюту или гривну с этой карты без ограничений и потерь».

И здесь самое время напомнить, как создавались для региональных партнеров Wirecard «подушки безопасности». Как пишет российская «Независимая газета», «в октябре 2015 в Индии была совершена финансовая операция на €340 млн по приобретению нескольких фирм финансового сектора. Позднее они стали составной частью Wirecard. Сделку якобы совершил некий фонд, зарегистрированный на Маврикии. Этот фонд заплатил за совершенную покупку только €40 млн, а потом перепродал Wirecard уже за €340 млн. Кто стоял за этой сделкой, до сих пор неизвестно, руководство Wirecard отказывается раскрывать ее детали».

Но вернемся к штрафу НБУ. По его данным, схема по обналичиванию 420 млн грн была осуществлена банком «Конкорд» 05-13 июля 2016 года. По состоянию на 01.07.2016 курс $/UAH составлял 1/24,8284. Иными словами, было обналичено и, вероятнее всего, проконвертировано $16 921,8 млн. И самый интересный вопрос - какой банк «с целью дальнейшего перевода средств для их незаконного обналичивания» был использован в этой афере»?

Госфинмониторинг, ГФС и НБУ эту «тайну» так и не раскрыли, поскольку им понадобилось почти два года – до марта 2018, чтобы обнаружить нарушения и хоть как-то отреагировать на них. Впрочем, как сообщил нам источник в СБУ, информацию об афере «Конкорд» и Ко. просто «слили» в службу, которая и стала инициатором проверки. Однако, кто именно и по какой причине (политика, передел рынка и т.п.) лишил банк «Конкорд» «неприкосновенности», источнику неизвестно…

Кто мог быть партнером «Конкорда» можно предположить из информации о том, что в марте 2018 года Нацбанк оштрафовал и применил иные меры воздействия к следующим банкам: «Сич» выписали штраф в 1,284 млн грн; «Украинскому капиталу» в 1,207 млн грн. А «Украинский строительно-инвестиционный банк» получил «письменное предостережение за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка-общественных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц».

Больше всех пострадал, конечно, банк «Украинский капитал». Кроме штрафа его наказали еще и «несоответствием председателя правления (Александра Тихомирова) требованиям законодательства».

«Отстранение руководителя банка — одна из мер за нарушение правил финмониторинга, - сообщил тогда СМИ директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза. - Мы прибегаем к ней, когда принимается во внимание тот факт, что размер штрафа не угрожает тому объему схем, который мы выявляем. Таким образом, мы даем сигнал рынку <…> Если руководители банков будут понимать, что за рисковую деятельность по финансовому мониторингу может последовать отстранение с невозможностью занимать руководящие должности в течение десяти лет, то это хуже любого штрафа»…

Не менее четко обозначил претензии НБУ Игорь Береза и по банку «Конкорд»: «Наша принципиальная позиция – мы не штрафуем за мелкие или формальные нарушения, которые касаются обычных клиентов. Если НБУ применяет санкции, это означает, что банк задействован в масштабной схеме, связанной с отмыванием денег или финансированием терроризма».

Для очищения репутации банк «Конкорд» подал на НБУ в суд. 3 мая 2018 - первая попытка оспорить штраф в Днепровском окружном административном суде. А уже через 5 дней следует изменение подсудности иска на Киевский окружной административный суд. 14 мая того же года – повторная попытка оспорить штраф в Днепровском окружном административном суде, а 26 июня подается повторный иск в Киевский окружной административный суд. Но все эти судебные тяжбы длились чуть больше месяца: 27 июня 2018 года Киевский окружной административный суд вернул исковое заявление истцу, а 20 июля – Днепровский окружной административный суд прекратил рассмотрение иска «по просьбе истца».

В результате в июле 2018 года Правление НБУ решило : «Утвердить результаты оценки устойчивости, согласно которым ПАО АКБ «Конкорд» не нуждается в докапитализации» и, тем самым, избавило акционеров от необходимости пополнить в капитал, как минимум, на 100 млн грн. А в письме НБУ от 13 августа 2018 без упоминания банковских учреждений предписано провести финмониторинг наличных платежей везде, где есть сомнительные операции. С момента отправки наличных до получения конечными потребителями. Ревизии должны были бы, по идее, коснуться всех посредников. И в каждом случае финансисты должны были бы детально проследить схему прохождения средств и проверить их на предмет соответствия «антиотмывочному» и антитеррористическому законодательству, а также отследить целевое назначение…