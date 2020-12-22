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На Харьковщине 21-летняя девушка оставила свой автомобиль «Lexus RX 300» на станции технического обслуживания в селе Циркуны для проведения ремонтных работ, сообщает пресс-служба облполиции.

37-летний сотрудник автосервиса, находясь в нетрезвом состоянии, решил завладеть транспортным средством. Во время движения по кольцевой дороге вблизи экопарка мужчина не справился с управлением и слетел с трассы в лесополосу.

Правонарушитель с многочисленными травмами был доставлен в больницу в Харькове.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.  
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