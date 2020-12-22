Системы ГБО для транспортных средств приобрели популярность ещё в начале 2010-х годов, когда стоимость бензина стала постепенно расти и, в конечном итоге, превысила психологическую отметку в 20 грн за литр. Далее, в середине этой же декады, рынок газового оборудования стабилизировался, вырисовались явные лидеры отрасли и те, кто стремится заслужить подобный статус. Сегодня, в конце 2020 года ажиотаж вокруг газобаллонного оборудования значительно утих, нет очередей на профильных станциях технического обслуживания и заоблачных ценников на установку такой техники. Но значит ли это, что спрос на ГБО снизился, или все, кто хотел, уже успели установить его на свои машины?
- игроки энергорынка полностью пересмотрят политику ценообразования;
- сырьё для производства бензина сильно подешевеет;
- человечество полностью перейдёт на альтернативные источники энергии.
Пока же установка ГБО на вашу машину – правильное решение, если вы ещё не успели этого сделать.
Кроме того, современные фильтрующие системы, распределённый впрыск газа, датчики давления, оптимизированные салонные переключатели дарят совершенно новый интересный опыт эксплуатации газобаллонных установок. А это дополнительный плюс для водителя.
Без потери мощности
Раньше, чтобы добиться удешевления процесса заправки, приходилось идти на компромисс с производительностью двигателя. Газовая смесь не могла дать такого же эффекта, как бензин, и уж тем более, не обеспечивала прироста по мощности.
Современные системы ГБО позволяют машине работать, как часы, а двигателю с серьёзным пробегом – набирать обороты, как совершенно новой силовой установке. Защита от хлопков, умные эмуляторы топливной системы, качественная очистка горючего приводят к продлению срока службы не только мотора, но и всех вспомогательных систем. Поэтому установка газового оборудования – это верный шаг для тех, кто хочет экономить разумно.
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